Фруктовый в дар

Внук бывшего генпрокурора Юрия Чайки Сергий стал владельцем компании «Фруктовый дар», специализирующейся на поставках в розничные сети плодоовощной продукции. Ранее собственником бизнеса был совладелец производителя яблок «Брянский сад» Дмитрий Моисеенко. Яблоки — один из наиболее востребованных в России фруктов, но спрос потребителей на них снижается в контексте роста цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергий Чайка стал владельцем 100% в ООО «Фруктовый дар», следует из ЕГРЮЛ. Компания зарегистрирована в деревне Павлинки Брянской области, специализируется на выращивании семечковых и косточковых культур. До июля 2025 года ее единственным владельцем был Дмитрий Моисеенко. Он пояснил “Ъ”, что утратил интерес к трейдингу плодоовощной продукции. Сделка готовилась давно. Предприниматель не раскрыл ее условия, но указал, что и он сам, и господин Чайка удовлетворены контрактом.

Господин Моисеенко уточнил, что вместе с Сергием Чайкой во «Фруктовый дар» пришел его партнер — гендиректор девелоперской компании 3s Group Игорь Илюшин. Предприниматель называет его опытным управленцем. Сам господин Илюшин “Ъ” на запрос не ответил. Связаться с Сергием Чайкой не удалось. Директор практики оценки бизнеса и активов Neo Татьяна Пушкова сомневается, что сделка была денежной: деятельность «Фруктового дара» стабильно убыточна, производственные затраты существенно превышают доходы, долговые обязательства больше величины основных фондов и прочих активов. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий также склоняется к тому, что цена была символической.

Сергий Чайка, вероятно, сын предпринимателя Артема Чайки и внук бывшего генпрокурора Юрия Чайки. Его отчество, согласно ЕГРЮЛ, Артемович. По данным СПАРК, он владеет долями в ульяновских ООО «Весна» и ООО «Гео плюс», а также московских ООО «СЗ "Дом у реки"», «СЗ "Престиж"», «СЗ "Солнечный"». Второй совладелец этих компаний — Игорь Илюшин. Основным собственником возглавляемой им 3s Group изначально выступал Артем Чайка (см. “Ъ” от 20 мая 2024 года). Сейчас сведения об учредителях скрыты.

ООО «Фруктовый дар» зарегистрировано в 2021 году. Выручка компании, согласно СПАРК, в 2024 году составила 75 тыс. руб. Чистый убыток — 231 тыс. руб. Дмитрий Моисеенко называет «Фруктовый дар» динамично развивающимся стартапом, специализирующимся на продажах плодоовощной продукции. У компании, по его словам, обширная база поставщиков, заключены контракты с федеральными и региональными ритейлерами. Дополнительное направление — выращивание семян.

Сам Дмитрий Моисеенко контролирует также 10% в ООО «Брянский сад», следует из СПАРК. Эта компания выращивает яблоки на 260 га в Клетнянском районе Брянской области. Структура позиционируется как российско-сербская, 10% в ней у гражданина Сербии Митро Петровичу. «Брянский сад» входит в группу МБК. Это многопрофильная компания, которая занимается торговлей металлом, арендой спецтехники, обработкой гранита, строительством жилья в новых регионах и проч. Председатель правления и совладелец компаний группы МБК — Вячеслав Кобец. В бизнесе также участвует его отец, Олег Кобец.

Юрий Левицкий говорит, что средняя рентабельность садоводства — не более 10%. У наиболее успешных игроков показатель достигает 25–30%. Все сильно зависит от региона и обеспеченности предприятия фруктохранилищами. «Бизнес рискованный, сады очень уязвимы к заморозкам в период цветения, серьезная угроза — град. В некоторых градоопасных субъектах садоводческие компании вынуждены устанавливать специальные защитные сетки»,— рассуждает он.

Интерес инвесторов к яблокам рос после введения в 2014 году продэмбарго, говорит Юрий Левицкий. С этого периода было заложено много новых садов и самообеспеченность России в сегменте, по его словам, выросла с 40% до 85%. «Сейчас рынок близок к насыщению и растет органически за счет расширения мощностей уже работающими крупными компаниями»,— рассуждает господин Левицкий.

Яблоки наряду с бананами и апельсинами считаются одним из наиболее востребованных у потребителей фруктом. Но интерес к ним снижается. Согласно «Нильсен», продажи яблок в офлайн-рознице в период c 15 октября 2024 года по 14 сентября 2025 года в натуральном выражении сократились на 1,5% к предыдущим 12 месяцам. Это может быть продиктовано в том числе ростом цен (см. “Ъ” от 10 сентября).

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова