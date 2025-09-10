Заморозки принесли плоды

К концу августа 2025 года средняя розничная стоимость яблок выросла на 14% год к году, превысив 140 руб. за кг. В течение всего летнего сезона цена была выше прошлогодней, когда отрасль пострадала от весенних заморозков. В 2025 году рост цен тоже связан с погодным фактором, а также резким ростом себестоимости производства такой продукции. Текущая конъюнктура привела к подорожанию яблочных концентратов, используемых в производстве соков, детского питания и сидра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средняя розничная стоимость яблок по итогу 35-й недели 2025 года (25–31 августа) составила 144,7 руб. за кг, увеличившись на 14% год к году, следует из данных аналитической компании NTech. По данным Росстата, средняя розничная стоимость яблок в России на 1 сентября составила 170,7 руб. за кг. Год к году показатель вырос на 8,5%. Для сравнения: бананы за аналогичный период, напротив, подешевели на 2%, до 138,2 руб. за кг. Как показал мониторинг цен ИА FruitNews, с сентября 2024 по сентябрь 2025 года минимальная розничная цена яблок выросла на 7–10%.

Традиционный фрукт средней полосы России все лето был дороже, чем в 2024 году, отмечает директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. По его словам, сейчас российский рынок ощущает последствия неожиданных весенних заморозков в 2024–2025 годах, крайне неблагоприятно отразившихся на урожае. В текущем году садоводы на юге страны потеряли часть урожая из-за весенних заморозков и засухи, хотя до повторения катастрофических погодных условий 2024 года не дошло, соглашается руководитель проекта «Ягодная академия» и гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий.

В прошлом году тоже был неурожай яблок: тогда цены на сентябрьские поставки выросли до 67% в годовом выражении (см. “Ъ” от 8 августа 2024 года). Согласно постановлению правительства России от 23 января 2025 года, были утверждены правила беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок. Решение было принято по инициативе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и направлено на поддержание продовольственной стабильности в стране: в 2025 году можно беспошлинно ввезти 150 тыс. тонн картофеля, 55 тыс. тонн моркови и 230 тыс. тонн яблок. Мера действовала до 31 июля текущего года.

На подорожании яблок сказывается рост себестоимости производства, поясняет Ирина Козий. У отраслевых компаний сейчас ускоренными темпами растут расходы на оплату труда сезонных рабочих, логистику, закупку необходимых материалов, саженцев, машин, оборудования и запчастей, перечисляет эксперт. Кроме того, на российский рынок попадает все меньше плодов из других стран с более низкой себестоимостью выращивания, добавляет она. Подорожание яблок создает дополнительные издержки для переработчиков такой продукции, предупреждает госпожа Козий. По ее словам, в первую очередь из таких российских фруктов производят соки, пюре и детское питание.

За год яблоки и концентраты из них подорожали на 20–25%, говорит собеседник “Ъ” в одной из FMCG-компаний, связывая это с плохим урожаем. Ситуация, по его словам, ведет в первую очередь к увеличению себестоимости соков, детского питания и кондитерских изделий. По данным гендиректора ассоциации «Союзнапитки» Аллы Андреевой, около 30% яблок, выращиваемых в России, перерабатываются в соки. Но, отмечает она, существенный объем таких напитков производится из импортного концентрированного сока, в основном ввозимого из Китая.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель отмечает, что в компании сталкиваются с постепенным ростом оптовых цен на яблоки, используемые при выпуске сидра. Но себестоимость производства такой продукции сейчас растет в целом из-за многих факторов. Источник “Ъ” в крупной пивоваренной компании также говорит, что оптовые цены на яблоки сейчас растут. Впрочем, Ирина Козий прогнозирует, что к октябрю стоимость плодов должна немного снизиться. «На это время приходится пик сезона сбора урожая»,— объясняет она.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова