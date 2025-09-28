«Хамас» потерял связь с двумя израильскими заложниками

«Хамас» утверждает, что потерял связь с двумя израильскими заложниками. Палестинское движение призвало Армию обороны Израиля приостановить удары по сектору Газа на 24 часа для их эвакуации.

«Жизни двух заключенных находятся в реальной опасности»,— следует из заявления «Хамаса» (цитата по The National). Движение требует прекратить удары 28 сентября с 18:00 мск. «Хамас» заявляет, что потерял связь с двумя удерживаемыми в секторе Газа заложниками из-за ударов ЦАХАЛа по жилым кварталам в южной части города.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале «мощной операции» ЦАХАЛа в Газе. На 29 сентября запланированы переговоры израильского премьера с президентом США Дональдом Трампом по поводу урегулирования конфликта.

Дональд Трамп потребовал от «Хамаса» принять разработанное США предложение о прекращении огня в секторе Газа. Оно включает освобождение израильских заложников в первый день перемирия в обмен на тысячи палестинских заключенных. «Хамас» заявил, что освободит заложников только в обмен на прекращение огня и вывод израильских войск из анклава.