Супружеская пара пострадала из-за удара дрона в Белгородской области

Супружеская пара пострадала в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в селе Отрадное. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Женщина получила слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, мужчина — непроникающее осколочное ранение живота»,— написал господин Гладков. Он сообщил, что сначала супружеской паре оказали медицинскую помощь в Краснооктябрьской участковой больнице. Затем пострадавших перевели в городскую больницу №2 в Белгороде. Автомобиль, по которому ударил беспилотник, поврежден.

Сегодня губернатор Белгородской области также сообщил о гибели двух мирных жителей. Один из них скончался в больнице после того, как пострадал в результате детонации FPV-дрона. Второй мужчина погиб при подрыве на взрывном устройстве.