Гладков сообщил о гибели двух мужчин в результате детонации устройств

Мужчина скончался в больнице после того, как утром пострадал в результате детонации FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая. Другой мирный житель скончался от подрыва на взрывном устройстве в селе Репяховка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Сегодня утром мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота, рук и ног в результате детонации FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая. Пострадавшего доставили в Грайвороновскую центральную районную больницу, где врачи проводили ему операцию, писал утром господин Гладков.