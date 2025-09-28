Завершилась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном в Москве

В Армянской церкви в Москве завершилась церемония прощания с режиссером, телеведущим и актером Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщило «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На прощание с режиссером пришли сотни человек: поклонники творчества Тиграна Кеосаяна и знаменитости. Среди них — певец Филипп Киркоров, певица Лариса

Долина, представитель МИД России Мария Захарова, артист балета Николай Цискаридзе, помощник президента Владимир Мединский и другие известные артисты, журналисты и политики.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прочитала на прощание с супругом стихотворение, передает агентство.

В память о режиссере венки отправили президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, президент Союза армян России Ара Абрамян, коллективы российских СМИ и другие.

Тигран Кеосаян умер на этой неделе, ему было 59 лет. Из-за проблем с сердцем он пережил клиническую смерть в конце декабря прошлого года. Последние несколько месяцев режиссер провел в коме.

Подробности — в материале «Ъ» «"Надо оставаться гражданином"».