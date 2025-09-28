Трамп заявил о «шансе на величие» на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов появился шанс достичь чего-то великого на Ближнем Востоке. 29 сентября в Вашингтоне должны пройти переговоры американского президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«У нас появился реальный шанс на величие на Ближнем Востоке. Все впервые готовы к кое-чему особенному,— написал глава государства в Truth Social.— Мы доведем это до конца».

В начале сентября Дональд Трамп потребовал от палестинского движения «Хамас» принять разработанное США предложение о прекращении огня в секторе Газа. Оно предполагает освобождение израильских заложников в первый день перемирия в обмен на тысячи палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах Израиля.

«Хамас» заявил, что освободит заложников только в обмен на прекращение огня и вывод израильских войск из анклава. По информации CNN, план США исключает участие палестинского движения в управлении анклавом после заключения соглашения.