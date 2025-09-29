Сеул топит за уголь

Перебои с поставками энергетического угля из Австралии в Южную Корею могут позволить российским угольщикам продолжать расширять долю на этом рынке, ожидают аналитики. РФ занимает первое место по отгрузкам этого топлива южнокорейским покупателям два месяца подряд. Но часть экспертов считает, что такая ситуация будет временной, а преимущество низких цен и высокого качества будут сдерживать риски вторичных санкций.

Задержки с отгрузками из ключевых портов Австралии позволили России и Индонезии расширить долю на рынке энергетического угля Южной Кореи, и эта тенденция, вероятно, сохранится, говорится в обзоре NEFT Research. В августе РФ увеличила экспорт энергетического угля в страну на 54,6%, до 3,76 млн тонн. Индонезия нарастила отгрузки на 50,1%, до 3,74 млн тонн, Австралия — сократила экспорт на 3,76% год к году и на 26,76% к июлю, до 2,7 млн тонн, подсчитали в S&P Global Commodity Insights.

РФ вышла в лидеры по объемам поставок энергетического угля в Южную Корею в июле текущего года, когда российские угольщики поставили на рынок этой страны 2,7 млн тонн твердого топлива, что стало максимальным месячным показателем с 2022 года (см. “Ъ” от 1 сентября).

«Тренд на рост поставок угля из России по крайней мере на горизонте нескольких месяцев сохранится, так как австралийская альтернатива проигрывает по цене. Кроме того, периодически наблюдаются перебои с отгрузкой»,— говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. По данным NEFT Research, австралийский энергетический уголь калорийностью 6000 ккал на кг на восточных рынках на 19 сентября стоил $101,8 за тонну, российский аналогичного качества — $82 за тонну. Уголь из Индонезии калорийностью 5500 ккал на кг оценивался в $75,3 за тонну.

Старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин считает, что пока рано говорить об устойчивости тренда. По его словам, в первой половине 2025 года импорт российского энергетического угля в Южную Корею, согласно статистике BigMint, был на минимальных уровнях за последние восемь лет. А резкий рост поставок в июле-августе может быть связан с аномально высокой температурой в регионе, которая увеличила потребность в электричестве и, следовательно, в топливе для ТЭС при невозможности быстро нарастить импорт из Австралии, отмечает аналитик. «Однако мы допускаем, что российские поставщики могут воспользоваться ситуацией, предложить выгодные условия и частично сохранить присутствие в Южной Корее»,— добавляет Никанор Халин.

Рост российских поставок угля в Южную Корею в последние месяцы во многом объясняется именно дисбалансом со стороны Австралии, где перебои с логистикой снизили предсказуемость поставок для корейских потребителей, согласен аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. По его мнению, для Сеула российский уголь остается скорее вариантом восполнения локального дефицита и возможностью использовать окно благоприятной конъюнктуры при ограниченной диверсификации.

По прогнозам господина Лысенко, в четвертом квартале 2025 года можно ожидать умеренного роста поставок из России: сезонное формирование запасов к зиме и сохраняющаяся неопределенность по австралийскому направлению поддержат угольную торговлю РФ и Кореи. «Однако этот рост, скорее всего, будет ограниченным»,— предупреждает он. По словам аналитика, противовес факторам ценовой конкурентоспособности и высоких характеристик российского угля создают риски вторичных санкций и связанных с ними инфраструктурных сложностей, что бьет по воспринимаемой импортерами безопасности и устойчивости чрезмерного полагания на поставки из РФ.

