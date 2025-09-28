Двух жителей Иркутска осудили за контрабанду леса стоимостью 1,5 млрд рублей

Ленинский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении двух местных жителей, признав их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины). Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры России, преступления совершались «в составе организованной группы» в период с 2013 по 2020 год.

Судом установлено, что фигуранты уголовного дела за это время незаконно переместили за границу свыше 315 тыс. куб. м древесины и изделий из нее. Стоимость такого объема лесоматериалов оценивается в сумму свыше 1,5 млрд руб.

Решением суда жители Иркутска приговорены к восьми годам шести месяцам и восьми годам лишения свободы. Им также назначены штрафы в размере 2 млн и 1,5 млн руб. соответственно. В доход государства конфискована сумма, аналогичная стоимости незаконно вывезенных пиломатериалов.

Влад Никифоров, Иркутск