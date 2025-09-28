Убийство разделили на всю родню

От 9,5 до 17 лет лишения свободы запросило в столичном суде гособвинение фигурантам дела о вызвавшем большой общественный резонанс убийстве в апреле 2024 года в Москве байкера Кирилла Ковалева. Москвич всего лишь сделал замечание по поводу неправильно припаркованного автомобиля, а в ответ получил смертельные удары ножом. Обвинение предъявлено сразу шести фигурантам — не только непосредственным исполнителям преступления, но и их родственникам, которые помогали им скрыться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Мосгорсуде прошли прения сторон по делу об убийстве 24-летнего Кирилла Ковалева. События, которые легли в основу уголовного дела, произошли днем 17 апреля 2024 года. Тогда молодой человек приехал к дому своей подруги на Краснодарской улице и увидел белую Toyota Camry, припаркованную практически перед подъездом и мешавшую прохожим. Как выяснилось позже, владелец иномарки 21-летний Шахин Аббасов парковал ее так постоянно, вызывая жалобы жильцов. На этот раз он находился рядом вместе с братом, 22-летним Шохратом Аббасовым. Кирилл сделал им замечание, что вызвало у братьев агрессивную реакцию. На записях установленных поблизости видеокамер, которые затем попали в соцсети и были изучены в ходе судебного процесса, видно, что конфликт почти сразу перешел в потасовку, в ходе которой Шахин Аббасов ударил Кирилла Ковалева ножом в грудь и живот, а когда тот упал, Шохрат Аббасов нанес байкеру еще несколько ударов. После этого братья сбежали, а подруга байкера Анастасия попыталась остановить ему кровь. Соседи вызвали скорую помощь, но доставленного в больницу потерпевшего спасти не удалось.

По материалам дела, родственники братьев попытались помочь им скрыться в ЛНР, однако отследили беглецов быстро, и когда они приехали к знакомому в станицу Казанскую (Ростовская область), их уже ждали местные оперативники.

Позже выяснилось, что задержать их мог еще в Москве инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов. Вечером 17 апреля он остановил машину с беглецами, за рулем которой находился их родственник Исахан Аббасов.

У водителя не оказалось документов, но гаишник отпустил его за 30 тыс. руб.

Впоследствии он был осужден Люблинским райсудом столицы на три с половиной года заключения.

Перед судом весной этого года предстали шесть человек: Шахин и Шохрат Аббасовы обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), их отец Низами Аббасов, родной дядя Бахтияр Аббасов и друг семьи Нахид Гусейнов — в соучастии в убийстве. Исахану Аббасову, помимо этого, инкриминируется дача взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Потерпевшие — родители Кирилла Ковалева предъявили к подсудимым иск на 100 млн руб.

Родственник обвиняемых Рамис Аббасов пытался перечислить им 500 тыс. руб., но те отказались принимать эти деньги.

Процесс проходил с участием переводчика, поскольку большинство подсудимых плохо владеют русским.

В ходе прений прокурор заявил, что считает доказанной версию следствия о том, что братья Аббасовы «опасаясь наказания за незаконную парковку, убили из хулиганских побуждений Кирилла Ковалева», а их близкие родственники «координировали действия нападавших, помогая им скрыться», чем фактически вступили с убийцами в сговор. Прокурор потребовал приговорить Шахина и Шохрата Аббасовых к 17 и 14 годам колонии строгого режима соответственно, Исахана Аббасова — к 16 годам, остальным назначить по 9,5 года каждому.

Адвокаты, в свою очередь, заявляли о предвзятом отношении к подсудимым «по национальному признаку».

Защитник Шахина Аббасова настаивал на переквалификации содеянного с умышленного убийства на убийство по неосторожности (до двух лет лишения свободы). Защита других подсудимых указывала, что их нельзя обвинять в пособничестве убийству, если оно «было совершено спонтанно и из хулиганских побуждений», поэтому максимум что им можно инкриминировать — укрывательство преступления (ст. 316 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Обвиняемые выразили сочувствие родителям Кирилла Ковалева, причем родственники братьев заявляли, что лишь помогали «своим, попавшим в беду». А Нахид Гусейнов заявил, что вообще «не знал о ноже», а просто «оказался не в то время не в том месте».

Оглашение приговора назначено на 1 октября.

Алексей Соковнин