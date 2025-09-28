Более половины новых промышленных роботов в мире приходится на Китай

В 2024 году в мире было установлено 542 тыс. новых промышленных роботов — вдвое больше, чем десятилетием ранее (в 2015-м было установлено 254 тыс. таких роботов). Такие данные содержатся в ежегодном отчете Международной федерации робототехники (IFR). Этот показатель не является рекордным: максимальное число роботов было введено в строй в 2022 году (553 тыс. штук).

По подсчетам IFR, более половины — 54% — всех установок промышленных роботов в 2024 году приходилось на Китай. В целом же на Азию приходилось 74% всех установок, на Европу — 16%, а на Северную и Южную Америку — лишь 9%. Общее число роботов на производстве в 2024 году достигло 4,7 млн штук — рост на 9% в сравнении с 2023-м.

«Переход многих отраслей в автоматизированную и цифровую эпоху был отмечен резким ростом спроса»,— прокомментировал эти данные глава IFR Такаюки Ито. Федерация прогнозирует, что в 2025 году в мире будет установлено 575 тыс. роботов (то есть будет поставлен новый рекорд), а к 2028-му ежегодно будет устанавливаться более 700 тыс. новых промышленных роботов. Как ранее писала Financial Times, активное применение роботов на производстве позволяет Китаю сохранять низкие цены на товары в условиях роста оплаты человеческого труда и увеличивать экспорт.

Яна Рождественская