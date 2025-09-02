Экспорт Китая растет на труде роботов

Китайские компании активно внедряют роботов в производство. Это помогает сохранять низкие цены на товары в условиях роста оплаты людского труда и наращивать экспорт, пишет Financial Times.

По данным Международной федерации робототехники, ежегодно местные фабрики оснащаются примерно 280 тыс. новых роботов. А позитивные эффекты от этого заметнее всего проявляются в трудозатратных отраслях промышленности.

Так, по данным Лаборатории роста Гарвардского университета, в 2019–2023 годах Китай нарастил долю в мировом экспорте мебели на 1,5 п. п., а в мировом экспорте игрушек — на 2,5 п. п. «Это поразительно. Исторически обычно, когда страна развивается, расходы на оплату труда растут и она отходит от производства таких товаров»,— отмечает экономист по Китаю консалтинговой компании Capital Economics Лиа Фэйхи.

По уровню внедрения роботов в производство КНР уже обогнала Германию и приближается к мировому лидеру — Южной Корее. Этому способствует массовый выпуск сравнительно недорогих промышленных роботов самим Китаем. По подсчетам китайской MIR Databank, на местных производителей приходится около половины всех новых производственных роботов в стране. А субсидии и льготы от властей КНР стимулируют роботизацию еще сильнее.

Яна Рождественская