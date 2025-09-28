У производителя водки «Воздух» приостановили лицензию

Росалкогольтабакконтроль (РАТК) 24 сентября приостановил действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции у АО «Великоустюгский ЛВЗ» (ВУЛВЗ). Решение связано с наличием у компании налоговой задолженности, превышающей 300 тыс. руб., сообщили «Ъ» в РАТК.

Приостановка лицензии означает для ВУЛВЗ фактическое прекращение основной деятельности, поскольку компания не сможет продавать даже произведенный алкоголь. ВУЛВЗ — крупный производитель алкоголя, созданный на базе предприятия, основанного в 1895 году. Компания выпускает такие бренды, как «Воздух», «Вакцина», Mixtura и другие. В 2024 году предприятие выпустило 1 млн дал водки, сократив производство на 2% год к году.

В феврале 2025 года российские активы ВУЛВЗ были обращены в доход государства по требованию Генпрокуратуры. Размер налоговой задолженности может составлять 1,21 млрд руб. В прошлом году выручка АО ВУЛВЗ сократилась на 2,47%, до 1,79 млрд руб., а чистая прибыль — на 75,6%, до 15,6 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Приостановка по требованию».