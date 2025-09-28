Аренда разгоняет ставки

В Москве снова дорожает аренда элитного жилья. Об этом говорится в исследовании агентства «Intermark Аренда». По данным аналитиков, в августе средний бюджет сделок в этом сегменте поднялся на 7% к июлю и достиг 300 тыс. руб. в месяц. В годовом выражении показатель увеличился почти на 15%. Спрос по сравнению с августом 2024-го вырос на 14%. Аналитики сообщают, что год назад предложение на рынке элитного жилья сократилось, арендаторы не были готовы к росту цен. Сейчас же лотов стало больше, и некоторые клиенты решили улучшить свои жилищные условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В свою очередь на бюджеты сделок влияют, скорее, другие факторы, уверен почетный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов: «Не будем забывать, что чем выше сегмент, тем лучше собственники ощущают колебания на финансовом рынке. И как бы нас ни убеждали, что инфляция сравнительно невысока, понятно, что реальные цифры несколько отличаются. И в итоге все это выливается в такие ценовые изменения на рынке».

В исследовании Intermark также отмечается, что площадь арендуемого элитного жилья в Москве увеличилась. По данным аналитиков, она выросла на 16% и достигла в среднем 128 кв. м. В начале делового сезона основными клиентами риэлторов становятся семьи с детьми, это влияет и на выбор локации, говорит член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев: «Большие квартиры смотрят семьи с детьми, поэтому среди критериев, конечно, близость различных учреждений, детских садов, школ. Безусловно, все зависит от бюджета, но если мы говорим про бизнес-класс, элитный сегмент и так далее, то, конечно же, это центральное местоположение, наличие парковочных мест в доме, сам класс дома, его уровень и так далее».

Скорее всего, ставки на столичном рынке аренды элитного жилья будут расти вплоть до ноября, полагает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт. При этом колебания цен в этом сегменте могут продолжатся и в последующие месяцы, отмечает собеседница “Ъ FM”: «На рынке аренды уже очень много лет наблюдается два пика — весенний и осенний. Что касается продаж, то самый активный сезон у и девелоперов, и у продавцов элитной недвижимости — осень. Сделки обычно закрываются к 10 декабря. Аренда заканчивает пиковый период немного раньше, к концу ноября все уже переезжают.

Но интересно другое: сейчас выходит очень мало хороших и свежих квартир, а арендатор капризен, он хочет въехать в апартаменты, в которых до него никто не жил, но при этом в ЖК, где уже закончен ремонт. И рынок становится интересным в том случае, когда человек въезжает в новую квартиру с хорошим ремонтом, в новом проекте, но понимает также, что вокруг еще два-три года будут делать ремонт. Часто такой арендатор съезжает через пару месяцев, потому что в соседних квартирах идут ремонтные работы. И это тоже влияет на подвижность рынка».

По данным экспертов, сейчас самое дорогое жилье, предлагаемое на арендном рынке столицы, — шестикомнатный пентхаус в Хамовниках площадью 550 кв. м. За него просят 9 млн руб. в месяц.

Андрей Загорский