Reuters: Трамп предложил гибкие пошлины на электронику с привязкой к чипам

Администрация Дональда Трампа может ввести пошлины на иностранные электронные устройства в зависимости от количества чипов в каждом из них, сообщил Reuters со ссылкой на три неназванных источника. Таким образом американский президент хочет стимулировать компании перенести производство в США.

Согласно имеющемуся, но еще не окончательному плану Министерство торговли США введет импортную пошлину пропорционально доле оценочной стоимости содержания микросхем в конкретном продукте. Опрошенные агентством эксперты полагают, что такими пошлинами могут обложить самые разные устройства — от ноутбуков до электрических зубных щеток, что может повысить инфляцию в стране.

Министерство торговли США не комментирует эти сообщения. При этом официальный представитель Белого дома Каш Десаи заявил, что «Америка не может полагаться на импорт полупроводниковой продукции, которая необходима для нашей национальной и экономической безопасности». «Администрация Трампа реализует тонкий, многогранный подход к возвращению критически важных производств в Соединенные Штаты, используя тарифы, снижение налогов, дерегулирование и диверсификацию источников энергии»,— отметил чиновник.

Евгений Хвостик