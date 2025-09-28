Инвестиции в золотые ETF достигли рекордного уровня

Мировые инвесторы вложили в золотые фонды (ETF) $15,5 млрд в сентябре, что является вторым по величине результатом за всю историю наблюдений. Котировки золота регулярно обновляют исторический максимум, приблизившись к уровню $3,8 тыс. за тройскую унцию.

По оценке «Ъ», основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), объем чистых инвестиций в золотые ETF за неделю, закончившуюся 24 сентября, составил $3,6 млрд. Это на $1,6 млрд больше объема средств, поступившего неделей ранее. За четыре недели такие фонды привлекли $15,5 млрд против $2,9 млрд инвестиций в августе.

Аналитики ожидают, что стоимость драгоценного металла превысит $4 тыс. за унцию. Глобальный инвестиционный стратег JP Morgan Private Bank Вэйхэн Чен не исключает того, что к середине следующего года цена может вырасти до $4150 за унцию под влиянием снижающейся ставки ФРС.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Инвесторы пополняют золотой запас».