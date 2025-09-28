Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на пост основателя Telegram Павла Дурова. В нем он рассказал о требованиях Франции цензурировать каналы в мессенджере перед выборами в Молдавии.

«Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям»,— заявила Мария Захарова в разговоре с «РИА Новости».

Сегодня Павел Дуров написал на своей странице в Telegram, что спецслужбы Франции требовали от него цензурирования каналов в мессенджере перед выборами в Молдавии. По словам господина Дурова, французские и молдавские власти требовали подвергнуть цензуре каналы, которые транслировали неугодные им политические позиции.