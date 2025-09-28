Дуров: спецслужбы Франции просили о цензуре в Telegram перед выборами в Молдове

Французские спецслужбы попросили основателя Telegram Павла Дурова помочь молдавским властям цензурировать некоторые Telegram-каналы перед выборами в Молдове. Об этом сообщил господин Дуров в своем мессенджере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Спецслужбы через посредника обратились к Павлу Дурову с просьбой о цензурировании каналов около года назад, когда его задержали в Париже, заявил владелец Telegram.

«После просмотра каналов, помеченных французскими (и молдавскими) властями, мы выявили несколько, которые явно нарушали наши правила, и удалили их. Затем посредник сообщил мне, что в обмен… французская разведка “скажет много хорошего” обо мне судье, который вынес решение о моем аресте в августе прошлого года»,— написал Павел Дуров. Он отметил, что это было недопустимо по многим причинам.

Вскоре команда Telegram получила второй список «проблемных» молдавских каналов, утверждает господин Дуров. По его словам, почти все каналы из этого списка полностью соответствовали правилам площадки. Каналы связывало только то, что они транслировали политические позиции, которые не нравились властям Франции и Молдовы. В итоге Telegram отказался выполнять запрос.