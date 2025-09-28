Депутат Леонов: водительские права будут аннулировать при опасных заболеваниях

Водительские права будут аннулировать у тех владельцев, кому диагностировали опасные заболевания, в том числе психические. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что отслеживать здоровье и статус водителей будут с помощью баз данных МВД и медицинских баз данных.

«Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права. В МВД поступает, в ГИБДД, и все — ему аннулируются права»,— сказал господин Леонов в интервью ТАСС.

В интервью для «Газета.Ru» депутат отметил, что водители, которые прошли лечение, смогут вернуть себе права после прохождения строгой медкомиссии. Однако людям с хроническими заболеваниями садиться за руль запретят навсегда.

Соответствующие поправки приняли в июне этого года в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Они вступят в силу с 1 марта 2027 года.