В Москве началась церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном

Церемония прощания с режиссером и заслуженным артистом России Тиграном Кеосаяном проходит в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте. Официально церемония начнется в 15:00 мск, однако у входа в церковь уже собрались люди, передает корреспондент ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Проститься с господином Кеосаяном пришли представитель МИД России Мария Захарова, помощник президента Владимир Мединский, американский актер Стивен Сигал, режиссер Федор Бондарчук, певец Филипп Киркоров, артист балета Николай Цискаридзе и многие другие.

Венки в память о режиссере, помимо президента России Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, отправили премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, коллективы российских СМИ.

Тигран Кеосаян умер на этой неделе в возрасте 59 лет. В конце декабря 2024 года из-за проблем с сердцем он пережил клиническую смерть. Последние несколько месяцев режиссер провел в коме.

Подробности — в материале «Ъ» «"Надо оставаться гражданином"».