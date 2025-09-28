Песков заявил о способности экономики России обеспечивать все нужды СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о регуляции российской экономики под нужды СВО. По его словам, она в состоянии покрывать все расходы для ведения боевых действий.

«Экономика хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции. А главное, экономика абсолютно заточена на обеспечение социального характера нашего государства»,— сказал господин Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по ТАСС).

26 сентября президент США Дональд Трамп заявил о плохом состоянии экономики России из-за конфликта на Украине. В разговоре с журналистами он заявил, что «у них дела идут очень плохо», и их экономика «катится к чертям».