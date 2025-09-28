ДоброFON направил 3 млн руб. в поддержку глухих и слабослышащих детей

28 сентября, в Международный день глухих, в московском парке Победы на Поклонной горе прошел второй благотворительный «Добрый забег». Генеральным партнером выступила программа ДоброFON. Впервые в истории беговых мероприятий в России все официальные объявления, стартовые команды и церемония награждения «Доброго забега» сопровождались переводом на русский жестовый язык. Благодаря этому событие получилось максимально доступным для участников и зрителей с нарушением слуха. На старт вышло более 3 тыс. человек: именитые спортсмены, приглашенные гости, а также все любители бега. Мероприятие создано с целью привлечь внимание общества к проблемам глухих и слабослышащих детей. В рамках забега благотворительная программа ДоброFON направила 3 млн руб. организации «Я тебя слышу».

«Утро прохладное, но доброе и бодрое,— сказал олимпийский чемпион в танцах на льду и амбассадор программы ДоброFON Роман Костомаров.— Рад принять участие, быть частью "Доброго забега". Впервые ДоброFON поддерживает организацию "Я тебя слышу", которая занимается поддержкой глухих и слабослышащих детей. Это очень важное мероприятие».

В свою очередь, генеральный директор АНО «Я тебя слышу» Алла Маллабиу отметила, что возглавляемая ею структура помогает семьям во многих регионах России. «Поддержка от ДоброFON для нас очень важна. 90% глухих детей рождаются у слышащих родителей, для последних — это шок. Но важно знать, что практически любой глухой ребенок может научиться воспринимать речь и говорить. Важна полная поддержка на протяжении 8–10 лет. Этим мы и занимаемся»,— заявила госпожа Маллабиу.

Александр Петров