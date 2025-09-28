Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила о коррупции на парламентских выборах в стране. В обращении к гражданам после посещения избирательного участка она отметила, что, по подсчетам силовых структур, на подкуп избирателей было потрачено €100 млн.

«Республика Молдова — это не только маленькая страна с большим сердцем, но и страна с достойными людьми, людьми, которые не продадут свою страну ни за 400 леев (€20.— “Ъ”), ни за €400. <...> Я и наши правоохранительные органы говорили о различных методах, начиная с попыток подкупа избирателей, на что было потрачено €100 млн»,— сказала госпожа Санду (цитата по ТАСС).

Президент добавила, что для дестабилизации ситуации в Молдавии специально обучали «молодых людей» из республики. Все подробности она обещала обнародовать позже.

28 сентября в республике начались парламентские выборы. В них участвуют 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте предусмотрено 101 депутатское место. По данным компании iData, правящая партия госпожи Санду «Действие и солидарность» (PAS) сможет рассчитывать на 33,6% голосов. Ее главный противник — левый «Патриотический блок» во главе с Игорем Додоном. По предварительным подсчетам, он рассчитывает на 33,9% голосов.

