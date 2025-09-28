СК предъявил обвинение грабителям за разбой в Нижних Сергах

Нижнесергинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинение двум неработающим местным жителям 37 и 50 лет по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемые в СИЗО. Вину в содеянном они признали.

Следователи СКР выяснили, что в ночь на 24 сентября текущего года двое обвиняемых с огнестрельным оружием совершили разбойное нападение на работника пункта металлоприема, чтобы проникнуть в помещение. Один из фигурантов выстрелил из охотничьего ружья по замку двери, но приемщик успел закрыть за собой дверь и спрятаться в пункте.

После неудавшейся попытки украсть деньги обвиняемые сбежали с места происшествия. Но сотрудники СОБР Росгвардии в ходе следственных мероприятий успели их задержать. Первого поймали около его дома, а второй был задержан, когда пытался на автобусе уехать в Екатеринбург.

«Сыщики уголовного розыска территориального ОВД во взаимодействии с коллегами из СКР "по горячим следам" раскрыли данное тяжкое преступление, совершенное, как установлено, с целью наживы. В ходе осмотра места проживания одного из соучастников обнаружены три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе и тот "ствол", с помощью которого, предположительно, было совершено это разбойное нападение»,— прокомментировал полковник Горелых.

Артем Путилов