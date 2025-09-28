Светлана Бажанова стала гендиректором Федерации фигурного катания на коньках

Светлана Бажанова стала генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Ранее этот пост занимал Александр Коган. Его перевели на должность генерального секретаря Федерации, сообщили в пресс-релизе ФФККР.

Среди причин перевода господина Когана в Федерации отметили редкие выступления российских спортсменов на международных соревнованиях и «необходимость сосредоточиться на вопросах международной повестки». Решение согласовал исполком ФФККР на заседании в Санкт-Петербурге.

Светлана Бажанова — российская конькобежка, заслуженный мастер спорта, пятикратная чемпионка России, олимпийская чемпионка.