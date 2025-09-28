В Косулино водитель без прав сбил пешехода насмерть

В селе Косулино Белоярского района (Свердловская область) произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб 38-летний пешеход, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 18-летний студент одного из екатеринбургских колледжей, управлявший ВАЗ-2113 без прав, наехал на 38-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина отлучился с работы в магазин и шел через дорогу в темной одежде. Водитель заметил мужчину слишком поздно, когда избежать ДТП уже было невозможно. От полученных травм пешеход умер на месте.

18-летний водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без водительского удостоверения). Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Также в отношении него составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным транспортным средством) и по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (использование тонировки, не соответствующей установленным требованиям).

По итогу собранные по делу материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Артем Путилов