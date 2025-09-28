Апеннины покорили Филиппины

Итальянский волейбол пережил триумфальный сентябрь. Спустя три недели после победы на чемпионате мира женской сборной Италии свое мировое первенство выиграла сборная мужская. Проходивший на Филиппинах турнир она открыла громким поражением от бельгийцев, но потом разогналась, а в финале довольно убедительно — 3:1 — справилась с неожиданно взлетевшими так высоко болгарами.

Волейболисты сборной Италии, в отличие от многих других фаворитов чемпионата мира, извлекли правильные уроки из первой осечки и завоевали золото

Фото: Aaron Favila / AP Волейболисты сборной Италии, в отличие от многих других фаворитов чемпионата мира, извлекли правильные уроки из первой осечки и завоевали золото

Фото: Aaron Favila / AP

Матч, венчавший программу филиппинского чемпионата мира, в котором из-за санкций не участвовала наверняка на многое бы претендовавшая сборная России, можно было при желании рассматривать как хлесткую пощечину доминировавшим на нем трендам. Это первенство было для Международной федерации волейбола (FIVB) премьерой нового формата: 32 участника вместо 24, год проведения — не четный, как всегда, а нечетный. Причем следующий после Олимпиады. А такой тайминг всегда намекает на большую вероятность всяких потрясений, мешающих просчитать расклад: идут кадровые изменения под очередной цикл. Но едва ли кому-то могло прийти в голову, что потрясения могут быть настолько серьезными.

На групповом этапе сошли, не сумев запрыгнуть хотя бы на вторую строчку в своих квартетах, олимпийские чемпионы французы, бразильцы с их шикарным послужным списком и японцы, в которых видели охотников за призами.

По ходу play-off, так и не подобравшись к призам вплотную, оступались другие казавшиеся очень сильными команды — сербская, американская. Зато некоторые из тех, на кого вроде бы не стоило обращать внимание, забрались высоко. А сборная Болгарии вообще сотворила то, что человек, в своих прогнозах доверяющий прежде всего бэкграунду, должен был считать чем-то наподобие чуда. Давным-давно ни на что серьезное не замахивалась, даже, например, не могла отобраться на Олимпиаду, а тут выигрывает и выигрывает, заставляя вспоминать нулевые благодаря фамилиям своих лидеров. Тогда, в начале века, у болгар была неплохая команда, которая почему-то все время допускала срывы на подступах, иногда довольно близких, к ценным трофеям. А выделялся в ней могучий диагональный Владимир Николов. И вот оказалось, что его сыновья выросли в классных по любым меркам игроков: младший — Симеон — в свои 18 здорово пасует, старший — Александр — в свой 21 (тоже, между прочим, возраст по волейбольным меркам нежный) атакует так продуктивно, что ярче фигуры на чемпионате, может, и нет. И надо же, они уже в финале.

Сборная Италии успела внести вклад в царившую на Филиппинах свистопляску, во втором матче в группе срезавшись на тай-брейке на скромно котировавшихся бельгийцах. Но этим и ограничилась. Потом итальянские игроки рассказывали, что конфуз сослужил им добрую службу. Перед чемпионатом они долго внушали себе мысль, что самое важное — не почувствовать себя фаворитами, наоборот, к каждому из попавшихся на пути соперников относиться как к фавориту. Но выяснилось, что привыкнуть к такому подходу не так уж просто. А проигрыш бельгийцам лучше любых слов убедил в его полезности.

Больше этот сыгранный итальянский состав, значительная часть которого выступала на предыдущем «золотом» для сборной чемпионате мира — в Польше и Словении три года назад, не расслаблялся и не проваливался. Дорога к решающему матчу вышла впечатляющей: три встречи — три «сухих», без единого отданного оппонентам сета, разгрома: в 1/8 финала повержены аргентинцы, в четвертьфинале взят убедительный реванш у бельгийцев, в полуфинале — почти никаких шансов из-за безупречных концовок у мощных поляков, год назад игравших в олимпийском финале в Париже, а в августе жестоко разделавшихся с итальянской командой в игре за титул победителя Лиги Наций.

Болгар всухую обыграть не удалось. Более того, выигранная теми третья партия финала настраивала на возрождение интриги.

В тех, что ей предшествовали, итальянцы все время включались в нужный момент, не давая болгарским волейболистам как следует расправить крылья: только приободришься, как Симоне Джаннелли поднимет в сантиметре от пола мертвейший мяч или Юри Романо выдаст серию убойных подач. Но в третьем сете и болгары и вправду были хороши. Прием и подача почти идеальные, Александр Николов — лютый зверь.

Поразило прежде всего спокойствие, с которым сборная Италии переварила эту болгарскую вспышку. Из нее не разгорелось не то что пламя — чахлый костерок. В четвертой партии итальянцы, как и после проигрыша бельгийцам, показывали, что значит извлекать уроки из локальных неудач, пользуясь своим богатым опытом, а болгары — как мучаются команды, такого опыта лишенные, симпатичные, но слишком сырые: они наскребли лишь десять очков.

Алексей Доспехов