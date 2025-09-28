В Чувашской Республике за неделю разместили госзакупки на 1,4 млрд рублей

В Чувашии с 19 по 25 сентября объявили закупки общей суммой 1,4 млрд руб. Всего было размещено 283 закупки: 229 для государственных нужд и 54 для муниципальных. Об этом сообщила пресс-служба Регионального центра закупок по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии объявили 283 закупки на 1,4 млрд рублей за неделю

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии объявили 283 закупки на 1,4 млрд рублей за неделю

Самой крупной закупкой стал ремонт и содержание дорог в Чебоксарах. Начальная цена контракта составила 757,3 млн руб. В рамках работ запланированы уборка, текущий и капитальный ремонт, а также обслуживание дорожных знаков и разметки. Работы должны быть выполнены с 1 ноября 2025 года по 30 апреля 2026 года.

Самой социальной закупкой назвали содержание мостовых сооружений на дорогах регионального значения в 2026–2027 годах, а самой эффективной — ремонт участка автомобильной дороги Чебоксары—Сурское—Русская Сорма в Аликовском округе. Сумма экономии составила более 7 млн руб.

Самой конкурентной признали закупку на поставку полотенец для Кугесьской школы-интерната. На участие в ней было подано 19 заявок.

Влас Северин