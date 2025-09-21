На содержание и ремонт дорог в Чебоксарах выделили более 757 млн рублей

На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в Чебоксарах выделили 757,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы включают уборку, текущий и капитальный ремонт дорог, обслуживание дорожных знаков и разметки, устранение повреждений и поддержание нормального функционирования улично-дорожной сети в городе Чебоксары. Работы должны быть выполнены в период с 1 ноября 2025 года по 30 апреля 2026 года.

Источником финансирования является бюджет города. Заказчиком выступает МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».

Влас Северин