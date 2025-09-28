Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков: Путин все еще готов встретиться с Трампом в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что приглашение в Москву от президента России Владимира Путина, адресованное американскому коллеге Дональду Трампу, все еще в силе.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом»,— сказал господин Песков в интервью ТАСС.

15 августа на пресс-конференции после переговоров на Аляске Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести следующую встречу лидеров в Москве. Американский президент допустил такую возможность.

