Песков: Путин все еще готов встретиться с Трампом в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что приглашение в Москву от президента России Владимира Путина, адресованное американскому коллеге Дональду Трампу, все еще в силе.

«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом»,— сказал господин Песков в интервью ТАСС.

15 августа на пресс-конференции после переговоров на Аляске Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести следующую встречу лидеров в Москве. Американский президент допустил такую возможность.