Санду: правящая партия Молдавии готова объединяться только с проевропейцами

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) готова сотрудничать только с проевропейскими силами. Президент страны Майя Санду заявила, что это обязательное условие для дальнейшего развития Молдавии.

«Только люди, искренне верящие в европейские ценности, могут сформировать проевропейское большинство в следующем парламенте, и только так мы сможем двигаться вперед»,— сказала госпожа Санду на одном из избирательных участков (цитата по ТАСС).

28 сентября в республике начались парламентские выборы. В них участвуют 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте предусмотрено 101 депутатское место. По данным компании iData, «Действие и солидарность» (PAS) сможет рассчитывать на 33,6% голосов. Основной противник партии — левый «Патриотический блок» во главе с Игорем Додоном. По предварительным подсчетам, он рассчитывает на 33,9% голосов.

