В субботу наградили «Воскресенья»

Фестиваль в Сан-Себастьяне завершился в субботу вручением наград лучшим фильмам и их создателям. Главный приз, «Золотая раковина», присужден испанской картине «Воскресенья» Алауды Руис де Асуа. С этим и большинством других решений жюри согласен Андрей Плахов.

Фото: BTeam Pictures

Фото: BTeam Pictures

О фильме «Воскресенья» “Ъ” уже писал и предрекал ему заслуженную победу (подробнее — в “Ъ” от 27 сентября). Так и случилось: достоинства картины о потребности духовной опоры в прагматичном мире очевидны, а то, что ее действие разыгрывается совсем недалеко от Сан-Себастьяна, сообщает ей дополнительную актуальность. Алауда Руис де Асуа — новая звезда испанской и баскской режиссуры. Ее режиссерский дебют «Пять волчат» сфокусирован на теме материнства, имевший огромный успех сериал «Любить» исследует ситуацию многолетнего семейного абьюза: жена подает жалобу на мужа и отца ее взрослых детей. При этом модные и вроде бы конъюнктурные темы поданы не в лоб, а рассмотрены через более сложную художественную оптику. Это относится и к «Воскресеньям».

Руис де Асуа называет себя неверующей и скорее негативно относится к церковным институциям, но признает, что «неверующим тоже нужно во что-то верить».

Еще одним фаворитом стал показанный в самом конце фестиваля документальный фильм Хосе Луиса Герина «Истории из хорошей долины» о предместье Барселоны, чей деревенский уклад жизни был нарушен несколькими волнами миграции и урбанизации. Этой картине жюри присудило специальный приз, «Серебряную раковину», а главный актерский приз разделило между Хосе Рамоном Сороисом (еще один испанский фильм «Маспаломас») и китаянкой Чжао Сяохун («Ее сердце бьется в клетке»). Приз китайской актрисе — скорее напоминание о том, что фестиваль как-никак международный и нельзя все награды присудить фильмам из Испании. Хотя именно они в текущем году явно лидировали по мнению зрителей.

Так, все прочили актерский приз популярной баскской актрисе Нагоре Аранбуру, отлично сыгравшей сразу в трех конкурсных фильмах и вдобавок в сериале, тоже показанном в рамках фестиваля. Уровень испанского и баскского кино оказался очень высок.

Можно даже сказать шире: не испанского, а испаноязычного, и в частности аргентинского, представленного в главном конкурсе сразу тремя фильмами. Стоит добавить и несколько слов о явном взлете женской режиссуры. Фильм «Течения» аргентинки Милагрос Мументалер об экзистенциальном кризисе, переживаемом молодой успешной героиней, лидировал в рейтинге кинокритиков, и действительно, это высокий класс современной режиссуры. Но жюри предпочло поощрить другую аргентинскую ленту — «Белен» Долорес Фонси, посвященную борьбе за право на аборты.

Она построена на реальной истории: в 2014 году молодая женщина, попытавшаяся прервать свою беременность, была приговорена к восьми годам тюремного заключения за убийство при отягчающих обстоятельствах.

За ее свободу боролись женщина-адвокат и множество женских организаций. Сыгравшая в этом фильме актриса Камила Плаате получила приз за лучшую роль второго плана.

Хотя с отдельными решениями жюри можно спорить, в целом они не вызывают больших возражений. За одним исключением: награды за лучшую режиссуру и за лучший сценарий достались ничем не выдающемуся, даже слабому фильму «Шесть весенних дней» бельгийца Жоакима Лафосса. Сюжет про разведенную чернокожую француженку, которая с двумя малолетними сыновьями и любовником едет на виллу бывшего мужа без его ведома, разыгран вяло, банально и двух важнейших наград никак не заслуживает.