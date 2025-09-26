Хор басков

В субботу вечером, 27 сентября, жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне подведет итоги и наградит победителей конкурса. О впечатлениях и фаворитах рассказывает Андрей Плахов.

Помимо нашествия французских фильмов, о которых мы подробно писали (см. “Ъ” от 23 сентября), в главном конкурсе были представлены и более редкие гости из Восточной Европы. Это чешско-польский «Франц» (впрочем, среди участниц амбициозной копродукции та же Франция, а еще Германия с Турцией) и чешско-словенско-польские «Неблагодарные создания». В активе маститой польской постановщицы Агнешки Холланд уже есть несколько байопиков, в том числе про Рембо и Верлена, и вот теперь к ним добавился еще один «проклятый поэт» (хоть он и прозаик) — Франц Кафка в фильме «Франц». Все в этой работе профессионально и как будто хорошо, включая исполнителя главной роли Идана Вайсса, масштабные декорации и ретросъемки в Праге. Однако вопрос, ради чего она затевалась, остается. Нового прочтения судьбы культового писателя так и не случилось, единственная претензия на оригинальность — вкрапление в историческую ткань современных эпизодов в пражском Музее Кафки. Его фигура и связанные с ней места стали объектами массового турбизнеса, специальный телефонный канал музея обслуживает клиентов по-японски, посетителям популярно объясняют, что объем писем, сочиненных и отправленных Кафкой, соответствует тысячам СМС или сообщений в Twitter. Ну, чтобы молодежи понятно было.

Фильм «Неблагодарные создания» режиссера Олмо Омерзу как раз использует СМС-переписку для построения и развития сюжета. Дочь разведенных родителей (она чешка, он англичанин) отказывается есть, страдает анорексией, и только любовное чувство, которое всколыхнул в ней молодой балканский авантюрист во время отдыха на Адриатике, возвращает девушке аппетит. А когда парень исчезает из ее жизни, родители начинают писать дочери на телефон любовные письма от его имени. Методика сомнительная, зато обостряет интригу вялотекущего фильма.

Среди многих других на этом фестивале он поднимает тему распадающихся семейных связей, но лишь одна картина возвышается над средним уровнем и предлагает по-настоящему небанальный поворот.

Она называется «Воскресенья». Ее поставила Алауда Руис де Асуа, искусно балансируя на тонкой грани между социально-бытовой драмой и духоподъемной притчей. Семнадцатилетняя Айнара вместо того, чтобы думать о высшем образовании и карьере, чувствует себя избранницей Христа и одержима идеей стать монахиней-клариссинкой. В детстве она потеряла мать, воспитана безвольным отцом и его сестрой — убежденной атеисткой, любящей племянницу и пытающейся уберечь ее от ложного шага. Однако эта взрослая опытная женщина терпит моральное поражение не только от упрямой девчонки, но и от готовых принять ее в свои объятия настоятельниц монастыря.

Фильм предлагает совсем не однозначную оптику для исследования этой ситуации. Что лежит в ее основе — ловкая манипуляция или подлинный духовный подъем? Приоресса ордена, вербующая новую послушницу в качестве религиозного «пушечного мяса», показана без какой бы то ни было симпатии. С другой стороны, альтернатива, ждущая девушку «в миру», тоже не из лучших. Ее семья страдает от усугубляющихся экономических трудностей, нет в ней и подлинной любви, отец с сестрой вульгарно ссорятся за наследство, тетка с набором либеральных клише в голове верит разве что в изменение климата. Потребность в вере выражена и на эмоциональном уровне: картину пронизывает душераздирающее пение воскресного школьного хора, в котором есть одновременно и нечто ужасное, и прекрасное.

Действие «Воскресений» происходит в Стране Басков, как и фильма «Маспаломас» режиссеров Хосе Мари Гоэнага и Айтора Арреги — трагикомической истории пожилого гея (движение ЛГБТ в РФ признано экстремистским и запрещено), некогда бросившего своих жену и дочь и доживающего дни в доме престарелых, обитателей которого косит эпидемия коронавируса. Хосе Рамону Сороису, виртуозно играющему главного героя, прочат актерский приз, как и выступающей в роли его дочери баскской актрисе Нагоре Арамбуру, она же — хозяйка монастыря в «Воскресеньях».

Эти два пассионарных фильма прямо-таки взорвали фестиваль и считаются самыми весомыми претендентами на главный приз «Золотая раковина». Испанское кино всегда было по максимуму представлено в Сан-Себастьяне, но в последнее время здесь все чаще доминируют именно баскские фильмы. Причем доминируют заслуженно — без скидок на региональную «местную квоту».