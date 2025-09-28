Лавров отказался перейти на английский язык по просьбе журналиста в Нью-Йорке

Глава МИД России Сергей Лавров отклонил просьбу журналиста Sky News ответить на его вопрос на английском языке. Тот обратился к политику после пресс-конференции на 80-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Трансляция велась на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский, и поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать»,— сказал господин Лавров.

Журналист задал Сергею Лаврову вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа. Тот в своем посте в Truth Social назвал Россию «бумажным тигром», а СВО — «бесцельной войной». Министр назвал эти слова американского лидера одним из приемов публичной дипломатии.