Лавров прокомментировал сравнение России с «бумажным тигром»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре», с которым тот сравнил Россию, одним из приемов публичной дипломатии.

«Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил что через день после того как этот термин был произнесен, — "бумажный тигр", — президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию "бумажным тигром", и он ответил отрицательно»,— сказал Сергей Лавров сказал на пресс-конференции по итогам участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В публичной дипломатии применяются самые разные приемы, отметил он.

Дональд Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром» в контексте конфликта на Украине. По его словам, «настоящая военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю» боевых действий. Позднее он заявил, что больше не будет употреблять выражение «бумажный тигр».

