Иран пообещал ответить на восстановление санкций ООН

Тегеран ответит на любые попытки нанести ущерб интересам и правам иранского народа в связи с восстановлением санкций ООН. Об этом заявили в иранском Министерстве иностранных дел.

«Вместо того, чтобы обеспечить необходимые условия для дипломатии и взаимодействия, „евротройка“ (Великобритания, Франция и Германия.— "Ъ") и США пошли по пути конфронтации и создания кризиса, ошибочно полагая, что они получат новые рычаги давления, прибегая к возрождению отмененных резолюций ООН»,— сообщили в Telegram-канале МИД Ирана.

Сегодня ООН возобновила санкции против Ирана. Новые ограничения включают заморозку зарубежных активов Ирана, наложение запрета на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия.

Великобритания, Франция и Германия обвинили исламскую республику в невыполнении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, который регулирует ядерную программу Ирана. Россия и Китай предлагали отсрочить введение санкций против Ирана, однако Совбез ООН отклонил проект резолюции.