ФСБ по Свердловской области предотвратила 15 терактов за 2024 год

Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области предотвратило 15 террористических актов, возбуждены и расследуются 19 уголовных дел в отношении 23 лиц. Все теракты готовились под влиянием иностранных спецслужб, говорится в региональной программе профилактики терроризма на 2025–2030 годы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о совершении преступлений на объектах социальной и железнодорожной инфраструктуры, в военных комиссариатах, предприятиях ОПК, органах власти.

Всего за 2024 год по Свердловской области выявлено 85 преступлений террористической направленности. Больше всего эпизодов приходится на публичные призывы и оправдание или пропаганду терроризма.

Ранее Центральный окружной военный суд приговорил агента украинских спецслужб, уроженца Украины Романа Сабадаша к 24 годам лишения свободы. Его судили за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), покушение на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), использование поддельного паспорта (ч. 4 ст. 327 УК РФ) и госизмену (ст. 275 УК РФ).

Артем Путилов

