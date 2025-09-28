В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя 5 часов

В Республике Татарстан отменили режим беспилотной опасности, который действовал с 05:21 утра. Сообщение об этом было опубликовано в официальном приложении МЧС России в 10:22.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — сообщает МЧС.

О введении ограничений на работу аэропортов республики в период действия режима не сообщалось. Вчера, 27 сентября, режим беспилотной опасности действовал с 5:18 до 11:45. Утром в казанском аэропорту также вводили ограничения на выпуск и прием самолетов, которые продлились чуть больше часа.

Влас Северин