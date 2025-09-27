В аэропорту Казани спустя час сняли ограничения на полеты

В аэропорту Казани отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В период действия ограничений на запасные аэродромы были направлены два самолета.

Сегодня в Татарстане снова ввели режим беспилотной опасности. Объявление об этом поступило в приложение МЧС в 05:18. В последний раз этот режим вводился в среду и продолжался почти восемь часов.

Влас Северин