Западные страны усиливают санкционное давление на Исламскую Республику Иран (ИРИ). Формально остающиеся участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, официальное название иранской ядерной сделки 2015 года) — Великобритания, Германия и Франция («евротройка») при поддержке США — под предлогом нарушения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке запустили в конце августа процесс восстановления международных санкций по линии Совбеза ООН (так называемый snapback).

В пятницу, 26 сентября, Россия и Китай внесли резолюции о техническом продлении на полгода срока действия резолюции 2231 СБ ООН, которая была принята в 2015 году в поддержку СВПД. Они рассчитывали дать шанс дипломатическому решению проблемы, но не получили необходимого большинства голосов членов Совбеза. В субботу западные участники объявили механизм snapback запущенным, а международные санкции, отмененные в свое время вместе с заключением СВПД, восстановленными.

Иранцы пытались предотвратить негативное развитие событий. Идя навстречу требованиям «евротройки» возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, прояснить вопрос о местонахождении запасов обогащенного урана и планах его использования, а также о возобновлении переговоров с Вашингтоном, Тегеран согласился на посещение инспекторами одного из своих подвергшихся бомбардировке ядерных объектов и обещал предоставить информацию о предполагаемом использовании своего высокообогащенного урана. Но эти шаги были проигнорированы.

Иран назвал действия «евротройки», поддержанные США, несправедливыми и незаконными.

Иранский президент Масуд Пезешкиан напомнил, что США вышли из СВПД еще в 2018 году, а «евротройка» ничего не сделала, чтобы сохранить сделку. Не было соблюдено и важное процедурное положение СВПД: его западные участники отказались от проведения заседаний спецкомитета по разрешению возникающих разногласий.

С учетом многочисленных грубых нарушений самими западными участниками ядерной сделки своих обязательств Россия считает попытки восстановить международные санкции против Ирана по линии СБ ООН юридически ничтожными и не влекущими никаких обязательств для других стран. Москва исходит из того, что резолюция 2231 СБ ООН и СВПД продолжают действовать до 18 октября, а секретариат ООН не имеет мандата и оснований отклоняться от их положений.

Таким образом мы имеем дело с новой реальностью: одни государства теперь считают международные санкции в отношении Ирана восстановленными, в то время как другие это отрицают.

На этом фоне иранские консерваторы призывают к выходу из Договора по нераспространению ядерного оружия и началу работ по созданию ядерного оружия в качестве мер по сдерживанию внешних угроз. Реформаторы заявляют, что подобные шаги только спровоцируют Израиль и США на новые военные атаки против Ирана, что еще больше осложнит положение Ирана и обострит военно-политическую ситуацию в регионе. Верховный руководитель ИРИ Али Хаменеи подтверждает неизменность позиции Ирана о запрете производства и применения оружия массового уничтожения, но заявляет, что Тегеран не откажется от законного права на мирную ядерную деятельность. В целом иранцы готовы к любому развитию ситуации: от военной конфронтации до переговоров. Опыт того и другого у них имеется.

