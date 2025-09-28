За ночь в России сбили 41 беспилотник в восьми регионах

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 41 беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Двенадцать дронов сбили над территорией Курской области. Десять — над территорией Брянской. Восемь БПЛА уничтожили над Белгородской, четыре — над Тульской, три — над Ярославской, два — над Ростовской и по одному — над Новгородской и Самарской областями.

В Тульской области люди не пострадали, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В Ростовской под удар попали три района: Морозовский, Кашарский и Шолоховский. Разрушений нет, никто не пострадал, заявил глава региона Юрий Слюсарь. Главы других регионов не сообщили о последствиях ночного налета.