В аэропортах Самары и Ярославля сняли временные ограничения

Аэропорты Туношна (Ярославль) и Курумоч (Самара) снова принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации.

Ограничения в авиагавани Самары ввели в 2:45 мск, в аэропорту Ярославля — в 5:17 мск. За это время на запасные аэродромы посадили пять самолетов, выполняющих рейсы в Курумоч.

Такие меры в аэропортах вводили, чтобы обеспечить безопасность полетов. Обычно российские авиагавани работают с ограничениями при угрозе атак БПЛА. Сегодня утром Минобороны России сообщало о ночном налете беспилотников. Силы ПВО сбили 41 дрон над восемью регионами.