В трех аэропортах России сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Грабцево (Калуга), Жуковский (Раменское) и Псков, сообщили в Росавиации.

Аэропорты Раменского и Пскова приостановили работу в 5:17 мск. За это время на запасной аэродром ушли два рейса в Жуковский. Об ограничениях в авиагавани Калуги сообщили в 2:45 мск.

Сейчас временно не принимают и не выпускают самолеты аэропорты Самары (Курумоч) и Ярославля (Туношна). Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Сегодня утром Минобороны России сообщало о ночном налете беспилотников. Силы ПВО сбили 41 БПЛА над восемью регионами.