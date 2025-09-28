В Молдавии начались парламентские выборы

Начались парламентские выборы в Республике Молдова. В 7:00 по местному времени (совпадает с мск) в стране открылись больше 1,9 тыс. избирательных участков. Еще 301 пункт будет работать за рубежом, два из них откроются в России. Избиратели выбирают 101 депутата на 4 года.

По состоянию на 1 сентября, в Государственном регистре избирателей было зарегистрировано 3 млн 299 тыс. 396 человек, имеющих право голоса, следует из данных ЦИК. Больше всего избирателей живет в Кишиневе — 664 тыс. 442 человека.

В выборах поучаствуют 22 субъекта — 15 партий, три блока и четыре независимых кандидата, передает «Интерфакс». Чтобы пройти в парламент, партиям надо набрать хотя бы 5% голосов, блокам — 7%, кандидатам — 2%.

Избирательные участки закроются в 21:00. ТАСС отмечает, что их работа может быть продлена максимум на два часа решением избирательных бюро в случае наличия голосующих.

По данным компании iData, правящая президентская партия «Действие и солидарность» (PAS), которую основала действующий президент страны Майя Санду, сможет рассчитывать на 33,6% голосов. Основной противник партии — левый «Патриотический блок» во главе с Игорем Додоном — на 33,9% голосов.

