В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Аэропорты Жуковский, Псков, Туношна (Ярославль), Грабцево (Калуга) и Курумоч (Самара) временно прекратили принимать и выпускать самолеты. Кроме того, около трех часов ограничения действовали для аэропорта Пензы. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, рассказали в ведомстве. Обычно в России вводят такие меры из-за опасности атаки БПЛА. Ночью Минобороны РФ сообщало о налете беспилотников на Белгородскую область, Воронежскую, Ростовскую, а также на Крым.