В России за час сбили 17 беспилотников

Российские средства ПВО между 23:00 и 00:00 мск сбили 17 дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники были сбиты в четырех российских регионах. Семь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Воронежской, три — над Ростовской и один над Крымом.

В Белгородской области были ранены трое сотрудников производственного предприятия, которое находится в городе Шебекино. Среди них — две женщины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. У одной из пострадавших работниц — осколочные ранениям руки и головы, у второй — ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. У мужчины — минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, спины, плеча и руки.

В Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Угроза удара БПЛА в Воронеже и Острогожском районе сохраняется, добавил он. Главы других регионов не сообщали о последствиях налета.