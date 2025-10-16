Связь с проводом

Российские операторы связи в 2025 году оказались в кардинально новых условиях работы. Из-за угрозы атак беспилотников власти начали массово отключать или замедлять мобильный интернет. К сентябрю 2025-го регулярные отключения мобильного интернета фиксировались в большинстве регионов РФ, включая Дальний Восток. «Ъ-Информационные технологии» разбирался, как такие обстоятельства сказались на операторском бизнесе.

Белый интернет

Власти не раскрывают технических подробностей порядка отключения мобильной сети. В различных регионах скорость мобильного интернета ограничивалась в отдельных локациях, где-то из соображений безопасности мобильный интернет отключали полностью.

В августе Минцифры объявило, что согласовало с операторами связи техническую схему доступа к мобильному интернету во время отключений. Система работает по белым спискам, то есть при отключениях россиянам остается доступен только определенный набор сайтов. Система белых списков работает на основе технологии глубокого анализа трафика (DPI — Deep Packet Inspection), которая позволяет анализировать передаваемую информацию и различать типы трафика (см. “Ъ” от 11 августа). Такая же система может работать при блокировке запрещенных ресурсов или, например, при замедлении сервисов или голосовых вызовов в мессенджерах. Иностранные сим-карты, напротив, не смогут использоваться в России в течение периода охлаждения — первых пяти часов после пересечения границы. По задумке, такая мера должна нейтрализовать одну из типовых схем применения беспилотников.

Бизнес не на связи

Главная проблема, с которой сталкиваются люди во время отключения мобильного интернета,— это проведение оплаты, так как многие используют терминалы оплаты, подключенные к мобильной сети. «При отключении мобильных данных сильнее всего страдают розничные продажи, службы доставки и такси. Без мобильного интернета не работают кассы, mPOS-терминалы, QR-оплата, а также навигационные и диспетчерские сервисы»,—говорит исполнительный директор практики бизнес-консультирования «ТеДо» Антон Виноградов. «Устройства телематики на LTE — вендинг, трекеры, сканеры — также теряют связь,— перечисляет он.— При этом проводной интернет, как правило, сохраняется, поэтому точки с фиксированным каналом и Wi-Fi обычно продолжают функционировать».

Кроме того, люди сталкиваются с невозможностью использования многих сервисов, таких как навигатор, «Госуслуги», такси, аренда самокатов и автомобилей и т. д. По задумке властей, система белых списков должна решить эту проблему. Минцифры заявляет, что список, в котором сейчас содержатся сервисы «Яндекса», «Госуслуг», маркетплейсы, сервисы VK и т. д., будет расширяться. На момент публикации в списке еще не было, например, банковских сервисов, однако источники “Ъ” сообщали, что после технических согласований они будут включены.

В поисках стабильности

В подобных условиях компании вынуждены пересматривать свои бизнес-процессы, что ведет к непредвиденным издержкам. Например, Ozon обязал ПВЗ подключить проводной интернет из-за перебоев со связью. «Адаптация бизнеса строится вокруг трех направлений — связи, процессов и технологической архитектуры. Во-первых, важно дублировать каналы: базовый набор для торговых точек — проводной интернет, дополненный Wi-Fi для касс и терминалов»,— говорит Артем Виноградов.

Перебои мобильной связи заставляют и граждан, и бизнес подключать широкополосный проводной интернет. Сегмент широкополосного доступа (ШПД), который в последние годы замедлял темпы развития (по данным «ТМТ Консалтинга», рост составил всего 1,9% в 2024 году при проникновении около 56%), получил новый импульс. В «Ростелекоме» “Ъ” рассказали, что за девять месяцев 2025-го зафиксировали существенный рост спроса на услуги ШПД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В сегменте B2C спрос увеличился более чем на 10%. А вот количество заявок в сегменте малого и среднего бизнеса выросло почти в два раза. Последние события вокруг мобильного интернета подчеркнули конкурентные преимущества фиксированного ШПД — стабильность, надежность, высокая скорость передачи данных, отсутствие лимитов»,— говорит представитель компании. Это подтверждают и в «МегаФоне»: «Рынок ШПД демонстрирует рост как в корпоративном сегменте (B2B), так и среди частных клиентов».

В «Ростелекоме» добавляют, что в последнее время наблюдают трансформацию спроса: «Первоначальный резкий всплеск постепенно переходит в устойчивую волну высокого спроса. Ажиотаж в крупных городах, где бизнес и частные пользователи первыми отреагировали на изменения, немного спал. Однако теперь активный рост подключений мы фиксируем в других регионах, где ранее не было такого резкого всплеска. Там абоненты и компании также адаптируются к новым реалиям». По словам представителя «Ростелекома», происходит стабилизация рынка на «качественно новом, более высоком уровне интереса к фиксированному интернету».

При этом отключения создают новые возможности для региональных операторов связи. «В разных регионах отключения имеют разную интенсивность, поэтому большая часть компаний практически не ощутила влияния по подключениям, а в отдельных регионах был существенный рост заявок»,— говорит президент ассоциации «Ростелесеть» (объединяет более 200 региональных операторов связи) Олег Грищенко.— Первые месяцы был шквал заявок от тех, для кого интернет требуется постоянно. Это объекты торговли, банкоматы, работники на удаленке. Со временем начали подключаться категории обычных потребителей, кому реже нужен интернет, в том числе дачники, кому раньше хватало мобильного интернета».

Параллельно растет использование публичных точек доступа Wi-Fi. Число пользователей публичного WiFi в июне—июле 2025 года выросло на 34% по сравнению с тем же периодом 2024-го, до 27,8 млн человек, по данным оператора решений для гостевого интернета Hot-WiFi. «Среди других сервисов для бизнеса, которые стали востребованы в последнее время,— публичные Wi-Fi сети с авторизацией. За исследуемый период количество подключений к этой услуге превышает среднегодовые показатели прошлых лет»,— говорят в «МегаФоне». В МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

При этом россияне обратились и к спутниковому интернету — этот сегмент также растет. За второй квартал 2025-го продажи у «Триколора» увеличились в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (см. “Ъ” от 24 июля). Представители «Триколора» объясняли это тем, что спутниковая связь «в меньшей степени зависит от наземной инфраструктуры» и «минимизирует риски перебоев в условиях нестабильной работы мобильных сетей».

Дмитрий Шер