В результате ракетного удара по Белгороду пострадали три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после ракетного удара по Белгороду за медицинской помощью обратились три человека.

«16-летний юноша и женщина в момент ракетного удара находились на улице, еще одна женщина — в МКД. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что скорая помощь доставила всех пострадавших в больницы.

Ранее губернатор сообщил, что в результате «прилета в дорожное полотно» повреждено остекление в коммерческом объекте, а также выбиты окна на двух этажах многоквартирного дома. Осколками посечены десять автомобилей.