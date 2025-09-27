Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как написал глава региона в Telegram-канале, в результате «ракетного прилета в дорожное полотно» повреждено остекление нежилого здания. В многоквартирном доме выбиты стекла на двух этажах. Осколками посечены десять автомобилей.

Вячеслав Гладков также сообщил, что сигналы опасности в городе в последние дни звучали несколько раз. Он напомнил жителям региона, что во время воздушной тревоги необходимо отойти от окон и перейти в укрытие.