В честь художника Виталия Воловича в Екатеринбурге установили мемориальную доску

В Екатеринбурге установили мемориальную доску на доме, где около 30 лет была мастерская народного художника России, почетного гражданина Свердловской области и Екатеринбурга Виталия Воловича.

Мемориальная доски в честь художника Виталия Воловича

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инициатором установки выступил гендиректор литейного дома «Дубровин» Иван Дубровин. Доску из бронзы изготовил Заслуженный художник России Юрий Крылов. Она расположена по адресу на ул. Луначарского, 171. В прошлом году ее размещение анонсировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Виталий Волович (1928-2018) — академик Российской академии художеств. В 1948 году окончил Свердловское художественное училище, работал художником-иллюстратором и графиком в книжных издательствах Свердловска и Москвы. Один из инициаторов создания Художественного музея Эрнста Неизвестного в 2013 году. Известность ему принесли иллюстрации к произведениям средневековой литературы: «Слово о полку Игореве», «Роман о Тристане и Изольде», «Ричард III». Работы художника, в частности, находятся в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Третьяковской галерее, в Русском музее.

На церемонию открытия пришло около ста человек — члены и друзья семьи, художники, журналисты. С речами выступили заместитель министра Свердловской области Роман Дорохин, начальник городского управления культуры Илья Марков, владелец международного центра искусств Олег Гусев, главный редактор издательства УрФУ Евгений Зашихин и другие.

